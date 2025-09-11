Магнитные бури ударят по Земле

Геомагнитная обстановка ухудшится в ближайшие выходные, возможны магнитные бури второго и третьего уровней, пишет пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале.

Ученые пояснили, что 13-14 сентября, из-за появления на видимой стороне Солнца необычно крупной экваториальной корональной дыры, ожидается «довольно значительное изменение геомагнитной обстановки».

По их данным, в результате вращения Солнца, корональная дыра вышла в центр видимого солнечного диска.

«Это означает, что формируемые здесь потоки высокоскоростного солнечного ветра теперь направлены в сторону Земли и достигнут её орбиты примерно через 3 суток, как раз в указанные выше даты», — отметили астрономы.

Исследователи заметили, что за первые 10 дней сентября зарегистрировано уже 3 магнитных бури планетарного масштаба, при том, что в августе произошла только одна геомагнитная буря.