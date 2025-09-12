Во Владивостоке обнаружен редкий клоп

В Ботаническом саду ДВО РАН ученые зафиксировали Plinachtus bicoloripes — редкого тропического клопа из семейства краевиков, впервые встреченного в России в 2017 году на острове Кунашир. Это новый вид для Приморья, где ранее единичные особи были замечены в 2023 году.

© Дарья Ракова-Наумец, БСИ ДВО РАН

В 2025 году наблюдается массовое скопление насекомых на растениях семейства бересклетовых, включая лиану трехкрыльник Регеля (Tripterygium regelii), интродуцированную с Корейского полуострова.

По словам Кирилла Остапенко, заведующего Зоологическим музеем ДФУ, Plinachtus bicoloripes растительноядный и развивается на древесно-кустарниковой растительности. Тропический вид плохо изучен, но изменения климата в Приморье создают условия для его зимовки. Жаркое лето могло спровоцировать рост численности.

© Дарья Ракова-Наумец, БСИ ДВО РАН

© Дарья Ракова-Наумец, БСИ ДВО РАН

Учёные отмечают, что у клопа мало естественных врагов, и при массовом размножении он может наносить вред растениям, повреждая листья и семенные коробочки. Существует вероятность, что насекомое может переносить вирусные заболевания растений, но угрозы для человека оно не представляет.

Plinachtus bicoloripes защищается, выделяя запах, а личинки собираются группами и имитируют муравьёв, отпугивая хищников.