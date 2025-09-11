Ученые нашли следы жидкой воды на древнем астероиде

Группа ученых из Токийского университета нашла следы жидкой воды на древнем астероиде, который породил околоземный объект Рюгу. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Согласно открытию, жидкая вода существовала на астероиде спустя миллиард лет после его формирования. К такому выводу ученые пришли после анализа образцов горных пород, которые были добыты японским зондом «Хаябуса-2». При этом, Рюгу относится к углеродистым астероидам, которые образуются во внешних областях Солнечной системы из льда и пыли. Возраст таких объектов может достигать 4,6 миллиардов лет — считается, что они могут содержать «ископаемые останки» материала со времен зарождения системы.

Ранее учеными считалось, что жидкая вода могла существовать на астероидах только в самые ранние периоды жизни Солнечной системы, но новое исследование показывает, что это не так. Кроме того, исследование подтверждает гипотезу о том, что вода могла попасть на Землю в результате падения астероидов.

«Мы обнаружили, что на Рюгу сохранились первозданный след активности воды, свидетельствующий о том, что жидкости проникали сквозь его породы гораздо позже, чем мы ожидали. Это меняет наши представления о долгосрочной судьбе воды в астероидах. Вода сохранялась там долгое время и не иссякла так быстро, как предполагалось», — рассказал член исследовательской группы Цуеси Иидзука.

Ранее ученые НАСА нашли возможные следы древней жизни на Марсе.