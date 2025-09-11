В Антарктиде найдены колонии существ с аномальной генетикой

В темных глубинах озера Мерсер, где нет света и почти нет кислорода, процветают микробы, способные добывать энергию из серы, железа и даже угарного газа. Их ДНК оказалась уникальной.

Образцы были собраны в подледниковом озере Мерсер под Западно-Антарктическим ледяным щитом. Ученые проанализировали отдельные клетки бактерий и архей - древних одноклеточных организмов без ядра - и получили 1374 генома. Большинство из них оказались неизвестными науке.

Результаты показали, что эти микроорганизмы способны использовать сразу несколько стратегий получения энергии. Они окисляют неорганические вещества, такие как сера, железо и оксид углерода, но могут и переключаться на органические источники - например, сахар или жиры - в зависимости от условий. Более того, они способны существовать как при полном отсутствии кислорода, так и в его избытке.

Генетический анализ подтвердил, что эти формы жизни изолированы от морских и наземных организмов и эволюционировали в подледной среде независимо. Это делает их ключом к пониманию того, как могла развиваться жизнь на Земле в ее самых экстремальных уголках - а возможно, и на других планетах с ледяными оболочками.