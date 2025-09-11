Стало известно о планах Apple значительно поднять цены на iPhone

Американская компания Apple готовит покупателей к новому ценовому рубежу - iPhone за $2 тыс. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, когда Apple представила iPhone X в 2017 году, компания не только внедрила распознавание лица и безрамочный экран, но и создала новую категорию - смартфон за $1 тыс. Отмечается, что за восемь лет с момента запуска цены выросли незначительно.

Как указывает Bloomberg, перед презентацией iPhone 17 аналитики прогнозировали существенное подорожание из-за тарифов президента США Дональда Трампа на китайские товары. Однако повышение цен оказалось умеренным. Pro-модели подорожали с $999 до $1 099, но Apple смягчила удар, заложив в аппарат базовый объем памяти до 256 ГБ.

При этом агентство прогнозирует, что "такая сдержанность продлится не вечно". Apple не сможет бесконечно поглощать расходы от тарифов, а перенос производства iPhone из Китая и Индии не устранит проблему растущих издержек. Компания уже начала подавать сигналы о том, что грядет эпоха iPhone за $2 тыс., подчеркивается в публикации. iPhone 17 Pro Max впервые предлагает версию с памятью 2 терабайта по цене $1 999, отмечает Bloomberg. Подчеркивается, что "Apple не установила бы такую цену, если бы не была уверена, что значительная часть клиентов готова ее заплатить".

Агентство напоминает, что первый складной iPhone Apple должен появиться в следующем году с возможностями, конкурирующими с моделями Samsung и Google, которые сейчас продаются за $1 799 - $2 419 в зависимости от конфигурации.

Российские ретейлеры назвали цены на смартфоны серии iPhone 17. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В «М.Видео-Эльдорадо» оценили iPhone 17 в 108 тысяч рублей, Air — 135 тысяч рублей, 17 Pro — 160 тысяч рублей, 17 Pro Max — 180 тысяч рублей. В МТС стоимость iPhone 17 начинается со 110 тысяч рублей, iPhone Air оценили в 145 тысяч рублей. Флагманские 17 Pro и 17 Pro Max будут стоить 165 и 185 тысяч рублей соответственно.

Также сбор предзаказов начал сервис CDEK.Shopping. В компании объявили, что стартовый iPhone будет стоить с доставкой из-за рубежа около 90 тысяч рублей. Флагманские 17 Pro и 17 Pro Max будут доступны за 138 и 157 тысяч рублей соответственно, ультратонкий iPhone Air — 120 тысяч рублей. Сразу после окончания презентации iPhone 17 в «Яндекс Маркете» заявили, что стартовая модель обойдется в 110 тысяч рублей. Аппараты Air и 17 Pro будут стоить от 135 и 152 тысяч рублей соответственно.

Анонс новых смартфонов Apple состоялся 9 сентября. Компания обновила свои классические смартфоны, выпустив им на смену iPhone 17, 17 Pro и 17 Pro Max. Также IT-гигант представил совершенно новый iPhone Air с ультратонким корпусом.

Apple расширила список стран, где новые iPhone 17 будут предлагаться в версии с поддержкой только eSIM. Ранее такая конфигурация была доступна только в США, сообщает «Код Дурова».

В обновленный перечень стран вошли Бахрейн, Канада, Гуам, Япония, Кувейт, Мексика, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, США и Американские Виргинские острова.

Для российского рынка эта информация имеет особое значение: значительная часть параллельного импорта поступает из ОАЭ и Японии. Соответственно, версия с поддержкой SIM и eSIM может стать дефицитной, особенно в первые месяцы продаж, что потенциально приведет к росту цен, считают в «Коде Дурова».

Журналисты издания Android Authority сравнили параметры новых смартфонов Apple с характеристиками устройств на базе Android. Материал доступен на сайте медиа.

Специалисты портала поприветствовали появление в стартовой модели iPhone 17 экрана с частотой обновления до 120 герц. Они отметили, что для пользователей Apple это событие стало прорывом, хотя дисплей с поддержкой высокой частоты обновления появился в Android-смартфонах еще в 2017 году.

Авторы обратили внимание, что Razer Phone первым на рынке получил экран 120 герц, аппарат вышел восемь лет назад. Главные конкуренты Apple — Samsung, OnePlus и Google — начали оснащать свои устройства продвинутым дисплеем с 2019 года, то есть шесть лет назад.

«Фактически, чтобы найти телефоны с частотой обновления 90 или 60 герц, обычно приходится обращаться к бюджетному сегменту», — подчеркнули авторы. При этом Apple выпускала смартфоны с частотой до 60 герц, продавая их за 800 долларов, или около 67 тысяч рублей.

Также с выходом iPhone 17 все новые смартфоны Apple получили как минимум 256 гигабайт встроенной памяти.

Владельцам iPhone 16 не стоит торопиться с приобретением следующей модели. Об этом заявил председатель комиссии Института развития интернета Артем Геллер.

По мнению эксперта, менять гаджет стоит тем, кто профессионально связан с технологиями и зависит от гаджета в работе, сообщает «М24».

«На самом деле, разумнее переходить на новую модель через 2–3 поколения», — отметил эксперт.

Геллер добавил, что новая линейка Air ориентирована, скорее, на эстетов и тех, кто стремится к инновациям. Среди преимуществ моделей Max и Pro он выделил улучшенную камеру, цельноалюминиевый корпус, новую систему охлаждения и увеличенный аккумулятор. Однако для большинства пользователей этих изменений будет недостаточно, чтобы менять смартфон так часто, сообщает Радио «Комсомольская правда».

