Правда ли NASA нашло признаки жизни на Марсе?

NASA потенциально совершила огромное открытие — на Марсе, вероятно, все-таки есть признаки микробной жизни. Проблема лишь одна: для того, чтобы выяснить правду, образцы марсианской породы нужно доставить на Землю — а это сложнее, чем кажется. Портал space.com рассказал, почему.

© Wikipedia

10 сентября команда Perseverance заявила, что нашла возможные биосигнатуры в фрагментах марсианского камня Cheyava Falls, который аппарат впервые изучил в прошлом году. Интригующие химические следы включают в себя железосодержащие минералы вивианит и грейгит — их Perseverance нашел в насыщенных глиной осадочных породах на давно высохшем озере.

По мнению специалистов NASA, сочетание этих минералов, которые, судя по всему, сформировались в результате реакций электронного переноса между осадочными отложениями и органической материей, сигнализируют о возможном присутствии микробной жизни. Хотя сами по себе микробы — не единственное объяснение вивианита и грейгита; они также могут сформироваться в ходе геологических процессов. И марсоход не сможет своими силами установить, действительно ли их можно считать признаками жизни.

По факту, Perseverance достиг предела своих исследовательских возможностей. Однако NASA предсказала, что аппарат столкнется с этой проблемой, поэтому его миссия изначально подразумевает этап возвращения образцов на Землю. С момента приземления в кратере Езеро в феврале 2021 года аппарат собирал образцы грунта и пород в компактные трубки. Именно им и предстоит вернуться на Землю, где их можно будет изучить гораздо пристальнее, чем позволяет ограниченный инструментарий Perseverance.

Однако перспективы доставки марсианского материала на нашу планету выглядят не так хорошо, как раньше, из-за череды переносов, превышенных бюджетов, перепланировок проектов и финансовых нюансов. По изначальному плану NASA и ЕКА должны были провести совместную кампанию стоимостью не более $3 млрд (по оценкам на июль 2020-го). Целью было возвращение материала, собранного аппаратом, к 2033 году.

Но уже к 2023-му проектная стоимость миссия Mars Sample Return раздулась до $8-11 млрд, а срок прибытия образцов сдвинулся до 2040 года. Топ-менеджменту NASA это категорически не понравилось, и в апреле 2024 руководитель агентства Билл Нельсон заявил, что организация переработает стратегию на основе откликов от исследователей, академиков и представителей частной индустрии.

К началу января 2025-го NASA сузила свои опции до двух потенциальных архитектур. Первая — «космический кран», который сможет спустить посадочный модуль на Марс. А вторая — коммерческая посадочная система от стороннего разработчика.

Опция №1, вероятно, стоила бы от $6,6 до 7,7 млрд, а опция №2 — от $5,8 до 7,1 млрд. По словам Нельсона, обе могли бы доставить образцы на Землю до 2035-года. И хотя NASA планировала выбрать один из двух вариантов к середине 2026-го, бюджетные реформы президента США Дональда Трампа срезали финансирование агентства на 24%, что почти вполовину снизило научные ресурсы агентства. Если эти реформы будут утверждены, то NASA придется отменить ряд миссий — включая Mars Sample Return.

Но это не значит, что образцы Perseverance так и останутся на Марсе. Пока представители агентства не уточняют, к какому варианту прибегут в худшем случае, но уже известно, что компании Rocket Lab и Lockheed Martin предлагали экономичные проекты по реализации Mars Sample Return в частном порядке. Не говоря уже о SpaceX, которая наверняка предложит свою мегаракету Starship — она разрабатывается в том числе для колонизации Марса.