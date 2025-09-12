Прошлогодний iPhone рекордно подешевел в России

Стоимость iPhone 16 Plus снизилась до рекордной отметки на рынке. На это обратило внимание издание Hi-Tech Mail.ru.

На российских маркетплейсах стартовый аппарат с большим дисплеем можно приобрести за 67 тысяч рублей. С доставкой из-за рубежа девайс доступен еще дешевле — за 62 тысячи рублей. Однако в последнем случае придется заплатить пошлину.

В августе специалисты обращали внимание, что iPhone 16 Plus оказался доступен в российской рознице за 68 тысяч рублей. На старте продаж — осенью 2024 года — его предлагали за 130 тысяч рублей. Журналисты медиа сделали вывод, что за год смартфон подешевел примерно в два раза.

«Смартфон оказался последним в линейке Plus, но он еще не скоро устареет», — описали гаджет журналисты.

Они напомнили, что после презентации Apple 9 сентября были признаны устаревшими несколько смартфонов, но модель 16 Plus осталась в продаже.

Аппарат получил 6,7-дюймовый OLED-дисплей, процессор A18 и 8 гигабайт оперативной памяти. На задней панели iPhone 16 Plus расположена двойная камера с объективами разрешением 48 и 12 мегапикселей. Смартфон имеет аккумулятор емкостью 4674 миллиампер-часов.

Ранее российские ретейлеры заявили, что новые смартфоны Apple появятся в РФ сразу после мировой премьеры. Сразу в нескольких крупных торговых сетях открыли сбор предзаказов на устройства серии iPhone 17.