Google закрыла исходный код Android

Корпорация Google не стала открывать исходный код новой версии Android. Об этом сообщает издание Android Authority.

Операционная система (ОС) Android базируется на AOSP (Android Open Source Project) — проекте с открытым исходным кодом, который реализуется Google под свободной лицензий. Журналисты обратили внимание, что в начале осени компания представила новую версию Android 16 QPR1, но еще не показала ее открытый исходный код.

Специалисты медиа объяснили, что своевременный доступ к исходному коду крайне важен для разработчиков и энтузиастов. На основе ASOP производители смартфонов могут создавать собственные версии Android, разработчики сервисов — подготавливать и настраивать свои приложения.

«Исходный код доступен бесплатно по лицензии Apache 2.0, и Google регулярно публикует новый код на AOSP вскоре после выпуска новой версии Android», — заметили авторы.

Обычно этот процесс занимает от 24 до 48 часов, но с момента выхода последней версии Android прошла неделя, а Google еще не раскрыла ее исходный код.

Журналисты обратились в Google, где им подтвердили, что исходный код Android пока закрыт. Однако в компании пообещали раскрыть его в ближайшие недели, хотя и без указания конкретных сроков.

