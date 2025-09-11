Крупнейший в мире айсберг потерял 20% площади

Самый большой айсберг в мире А23а продолжает уменьшаться в размерах. От него снова откололся крупный фрагмент, из-за чего он потерял 20% площади, сообщает Арктический и антарктический научно-исследовательский институт.

В настоящий момент размер айсберга составляет 1 423 квадратных километра. За последние несколько недель от него отделилось четыре крупных ледяных глыбы. Сейчас айсберг дрейфует на север, а его обломки в противоположном направлении, на юго-запад.

Ученые отметили, что глыбы не представляют опасности для кораблей, так как легко обнаруживаются радарами. На глобальный уровень Мирового океана их таяние также не повлияет. Поскольку этот процесс идет медленно, вода успевает равномерно перераспределиться.

Айсберг А23а находится в 130 километрах к северу от острова Южная Георгия. Вероятнее всего, он продолжит двигаться на север, постепенно разрушаясь под воздействием ветра и течений.

Ученые уже давно наблюдают за айсбергом А23а. Он откололся от шельфового ледника еще в 1986 году, но несколько десятилетий провел на мели в море Уэдделла. Только сравнительно недавно он снялся с места и начал двигаться в направлении более теплых вод.