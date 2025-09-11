Россиянам предложили пройти бесплатную сертификацию «ВКонтакте»

Специалисты по SMM смогут пройти бесплатную программу сертификации ВКонтакте, по прохождении которого получат статус сертифицированного партнера соцсети. Об этом сообщается в поступившем «Ленте.ру» пресс-релизе.

© ВКонтакте

Чтобы пройти сертификацию, специалистам предстоит тестирование на знание основ SMM и функциональности соцсети, а также контент-стратегии, развития и продвижения сообщества. В тесте 60 вопросов по шести профильным темам и засчитывается при 80 процентах правильных ответов по каждому разделу. На прохождение участникам программы отводится 90 минут.

Подготовиться участникам помогут образовательные материалы на обучающей платформе VK для бизнеса.

Агентствам для прохождения сертификации необходимо иметь не менее трех сертифицированных специалистов, а также опыт работы в сфере SMM не менее полугода и оформленное бизнес-сообщество агентства ВКонтакте. Кроме того, необходимо предоставить успешные кейсы.

Каждому сертификату будет присвоен индивидуальный номер и может быть проверен на подлинность на платформе VK Бизнес.

После прохождения тестирования участник получает сертификат и может подать заявку на включение в реестр SMM-партнеров ВКонтакте. Для этого специалистам необходимо иметь подтвержденный профиль в соцсети, быть владельцем или администратором бизнес-сообщества, в котором опубликовано не менее 10 постов за последние 30 дней, предоставить портфолио кейсов и пройти тестовое задание от специалистов VK.

Ранее VK представила линейку новых сервисов информационной безопасности.