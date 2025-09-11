Жители Москвы смогут увидеть МКС

Жители Москвы до конца сентября смогут наблюдать Международную космическую станцию (МКС) без использования спецтехники, сообщает пресс-служба Московского физико-технического института (МФТИ).

© NASA

Сейчас в столице сохраняются благоприятные условия для наблюдения.

"Сезон вечерней видимости над Москвой продлится до 28 сентября. Уже сегодня, 11 сентября в Москве станция покажется из-за горизонта в 20:16, а 12 сентября – в 21:03", – приводит Агентство "Москва" текст сообщения.

Как отметили в МФТИ, космическая станция видна как очень яркая звезда, так как ее солнечные батареи хорошо отражают солнечный свет. МКС двигается по орбите на высоте примерно 400 километров со скоростью около 28 тысяч километров в час.

"Внезапное исчезновение станции из поля зрения означает, что она в этот момент скрылась в тени нашей планеты", – пояснили в пресс-службе.

Ранее москвичи увидели максимальную фазу полного затмения Луны, которая приобрела красноватый оттенок. Максимум затмения был виден в 21:12. Облачность в столице лишь частично помешала наблюдению.