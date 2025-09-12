Российские ученые раскрыли сложное поведение молекул сахара в воде

В пресс-службе Московского физико-технического института (МФТИ) сообщили, что специалисты вуза впервые детально изучили поведение молекул сахарозы в водной среде. С помощью методов молекулярного моделирования они проследили, как меняется форма молекул обычного столового сахара с течением времени.

© Ferra.ru

Исследование показало неожиданно сложную динамику молекул сахарозы в растворе. Ученые обнаружили, что молекулы существуют в трех различных конфигурациях, причем наиболее стабильная из них соответствует форме, которую сахароза имеет в кристаллах твердого сахара.

Расчеты проводились с рекордным уровнем точности и длительности моделирования. Геометрия молекул не зависит от концентрации раствора, но время существования каждой конфигурации увеличивается в более насыщенных растворах.

Результаты работы важны для разработки новых лекарственных препаратов и изучения метаболизма сахаров в организме человека.