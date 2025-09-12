Спрогнозированы длительные геомагнитные бури

Поток быстрого солнечного ветра от крупной корональной дыры может вызвать на Земле геомагнитные бури до шести суток с пиком активности 14-16 сентября и скоростью ветра до 700 км/с, отметили ученые.

Геомагнитные возмущения, вызванные крупной корональной дырой на Солнце, могут продолжаться до шести суток, сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.

Ожидается, что Земля войдет в возмущенную область межпланетного пространства в ночь с субботы на воскресенье, при этом пик магнитных бурь придется на 14-16 сентября.

«Исходя из результатов моделирования, расположенная на Солнце крупная корональная дыра формирует в настоящее время широкий поток быстрого солнечного ветра, на полное пересечение которого у Земли может уйти до шести суток. В возмущенную область межпланетного пространства Земля войдет в ночь с субботы на воскресенье, после чего скорость ветра начнет быстро увеличиваться с текущих 400 километров в секунду до около 500-600 километров в секунду 14–15 сентября с выходом на пиковые значения около 700 километров в секунду во вторник 16 числа», – говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что типичные значения геомагнитных индексов в такие периоды составляют Kp от 4 до 7, что соответствует бурям с первой по третью степень интенсивности.

Более сильные бури (выше четвертого и пятого уровней), по мнению ученых, формироваться корональными дырами не могут.

При этом сентябрь уже оказался нетипично активным с точки зрения геомагнитных явлений: за первые 10 дней месяца зафиксировано три бури, тогда как в августе за 31 день была только одна. Эксперты отмечают, что в ближайшие один-два дня прогнозы могут меняться из-за поступления новых данных, а также не исключают сценарий с выходом на высокие уровни геомагнитных возмущений.

