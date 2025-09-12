Плавный оптический зум от Samsung появится в Xiaomi раньше, чем в Galaxy

Samsung готовит собственную систему плавного оптического зума для смартфонов, но первой её получит не серия Galaxy, а устройства китайских брендов.

Об этом сообщает издание The Elec со ссылкой на несколько источников в индустрии. Технологию разрабатывает подразделение Samsung Electro-Mechanics по запросу китайских производителей.

В первую очередь речь идёт о поставках для Xiaomi — ожидается, что система дебютирует в модели Xiaomi 16 Ultra. Лишь позже эта разработка может появиться и в смартфонах Samsung.

Новая камера позволит изменять оптическое увеличение в реальном времени, как в фотоаппаратах, сохраняя качество изображения на всём диапазоне зума. Например, упоминался вариант от 3x до 8x.

Для сравнения, в Galaxy S25 установлен фиксированный телеобъектив на 3x, и всё, что выше или ниже, достигается цифровым зумом, что ухудшает детализацию.

Ранее подобную технологию уже применяла Sony в Xperia 1 VII, но там она ограничивалась сенсором на 12 Мп, что снижало общую картинку.

Успех системы Samsung будет зависеть от того, сможет ли компания объединить плавный зум с более крупным и детализированным сенсором.