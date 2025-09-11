На карликовой планете в поясе Койпера зафиксированы тепловые аномалии

Международная группа астрономов с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба впервые обнаружила газообразный метан на карликовой планете Макемаке. Открытие, кратко описанное в Sci News, меняет представление об этом далеком мире.

Макемаке находится за орбитой Нептуна, в поясе Койпера - области, населенной множеством малых тел Солнечной системы. До сих пор ее считали спокойным, почти "мертвым" ледяным объектом. Теперь же она стала всего лишь вторым транснептуновым телом после Плутона, где подтверждено наличие газа.

Карликовая планета была открыта в 2005 году командой Майка Брауна из Калифорнийского технологического института. Радиус Макемаке составляет около 715 километров, а полный оборот вокруг Солнца этот объект совершает примерно за 305 земных лет.

Долгое время считалось, что у Макемаке нет глобальной атмосферы. Однако наблюдения телескопа Уэбба выявили тепловые аномалии: на поверхности преобладает замерзший метан, а его часть находится в газовой фазе и "парит" над планетой. Результаты показывают, что это не бездействующий осколок далекой Солнечной системы, а динамичный мир, где метановый лед продолжает эволюционировать.