Внешность двух мужчин воссоздали по 2500-летним черепам

Ученые воссоздали облик двух мужчин, которые жили на территории современной Южной Индии около 2500 лет назад. Цифровые реконструкции лиц сделаны на основе черепов, обнаруженных во время раскопок древнего захоронения Кондагай в штате Тамилнад, пишет Live Science.

© Телеканал «Наука»

Останки нашли в 2021 году в погребальных урнах. По словам Кумаресана Ганесана, заведующего кафедрой генетики Университета Мадурай Камарадж, который участвовал в анализе находок, захоронение связано с древним поселением Килади. Считается, что здесь с VI века до нашей эры существовала развитая городская культура. Ее представители строили дома из кирпича с черепичными крышами, вели торговлю с отдаленными регионами, владели письменностью и имели сложные системы водоснабжения.

Анатомический анализ показал, что оба мужчины умерли в возрасте от 50 до 60 лет. Причины их смерти неизвестны. Чтобы восстановить их внешность, исследователи сделали компьютерную томографию черепов и создали их трехмерные модели. Затем работу продолжили специалисты из британской лаборатории Face Lab, которая как раз специализируется на реконструкциях лиц.

«Эти модели помогают нам понять людей из прошлого и сравнить себя с нашими предками», — отметила Кэролайн Уилкинсон, директор Face Lab.

Специалисты в цифровом формате воссоздали черты лица — мышцы, жировую ткань и кожу. За основу взяли базы данных современных жителей Южной Азии. Цвет кожи, глаз и волос, а также признаки старения выбирали, опираясь на средние характеристики современных индийцев. Однако ученые называют эту реконструкцию «первым наброском».

«Как только мы получим данные ДНК, при необходимости мы обновим информацию», — пояснил Ганесан.

Сейчас проводится генетическое исследование черепов. Предварительные данные показывают, что древние жители Килади могут быть близки современным индийцам и, возможно, являются предками некоторых народов, живущих сегодня в Южной Индии. Однако для точных выводов нужны дополнительные данные.