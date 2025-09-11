Представлен защищенный смартфон HMD Ivalo XE

HMD Global запускает бизнес-подразделение под названием HMD Secure, ориентированное на правительственные учреждения и других заказчиков, для которых безопасность имеет решающее значение, и уже подготовил первое устройство – HMD Ivalo XE.

HMD Ivalo XE – это одно из немногих устройств 5G, спроектированных, разработанных и произведённых в Европе. Ещё более интересно, что это прочное устройство с модульным аппаратным обеспечением, двухуровневым шифрованием, безопасным модулем и аппаратной кнопкой аварийного выключения.

Особенности

HMD Ivalo XE сертифицирован по стандартам IP68, IP69K и MIL-STD-810H, что обеспечивает высокую степень защиты от воды, пыли и ударов. Он выдерживает падения с высоты до 1,8 метра и способен функционировать при температуре от –20°С до +55°С.

Дисплей

Смартфон оснащён 6,32-дюймовым дисплеем с разрешением FHD+. Экран покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Victus 2. Поддерживается работа в перчатках и мокрыми руками.

Производительность и аккумулятор

Устройство работает на базе нового процессора Qualcomm Dragonwing Q-6690, ориентированного на безопасность. Этот процессор обеспечивает производительность уровня Snapdragon 7 Gen 4. Объём оперативной памяти составляет 12 ГБ, встроенной памяти – 256 ГБ.

Ёмкость аккумулятора составляет 4500 мАч. Поскольку приоритетом для устройства является долговечность, заявленная производительность аккумулятора достаточна для ежедневного использования в корпоративном секторе.

Камеры

Устройство оснащено двойной основной камерой:

50 Мп главный датчик;

50 Мп сверхширокоугольный сенсор с углом обзора до 120°.

Разрешение селфи-камеры составляет 32 Мп.

Прочее

Работает гаджет на базе Fusion Connector 3.1. Производитель обещает выпускать обновления в течение 3 лет и обновления безопасности в течение 7 лет. Кроме того, запасные части для гаджета будут выпускаться до 2032 года. Размеры: 165,6×77,9×11,55 мм, вес – 250 грамм.

Также стоит отметить критически важные возможности подключения: поддержка 20 диапазонов 5G, Wi-Fi 7, CBRS, PPDR, MCx, тактических частных сетей, а также выделенные клавиши PTT/SOS.

Сроки выхода

Ожидается, что Ivalo XE изначально будет доступен государственным органам и крупным учреждениям в Европе, а затем может выйти на более широкие рынки.