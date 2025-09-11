Разработан метод извлечения палладия из отходов ядерного топлива

Ученые АО «Радиевого института им. В.Г. Хлопина» (Научный дивизион «Росатома») создали уникальную технологию, позволяющую одновременно извлекать металлы платиновой группы из высокоактивных отходов переработки ядерного топлива. Разработка велась на протяжении пяти лет в рамках Единого отраслевого тематического плана госкорпорации. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «АтомМедиа».

Металлы платиновой группы (рутений, родий и палладий), присутствующие в рафинатах, мешают остекловыванию — процессу превращения отходов в безопасное стекло при температуре выше 1100 °С. Их присутствие вызывает сбои в работе оборудования и снижает прочность получаемого материала, что делает его менее надежным для долгосрочного хранения.

Специалисты института подобрали реагент — гексацианоферрат (II) железа (III), который позволяет извлекать все три металла одновременно. Ранее это считалось невозможным.