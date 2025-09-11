Стало известно, во сколько обойдется ремонт iPhone 17 в России

Цены на ремонт новой линейки смартфонов Apple iPhone 17 вырастут в четыре раза по сравнению с предыдущей моделью. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Так, дороже всего обойдется замена батареи: стоимость замены аккумулятора на iPhone 16 Pro составляла чуть больше 10 тысяч рублей, однако на новых iPhone 17 Pro за услугу придется отдать около 45 тысяч рублей. По словам экспертов, такой резкий скачок в цене связан с изменением конструкции аккумуляторов.

Более того, цена на замену дисплея вырастет почти в три раза: если на прошлой линейке смартфонов поменять экран стоит 45-40 тысяч рублей, то на новых iPhone такая работа будет стоить около 105 тысяч рублей.

Работники сервисных центров отмечают, что еще одной проблемой для ремонта новых смартфонов станет отсутствие запчастей для iPhone 17 и iPhone Air. Эксперты также предупреждают, что многие пользователи могут столкнуться с деформацией iPhone Air из-за тонкого корпуса: как ремонтировать такие модели и сколько будут стоить возможные работы на данный момент неясно, говорится в публикации.

Анонс нового iPhone от компании Apple состоялся 9 сентября 2025 года. «Вечерняя Москва» выясняла, что известно о новом iPhone 17.