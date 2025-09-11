Во Франции предложили запретить соцсети детям младше 15 лет

Профильная комиссия парламента Франции пришла к выводу, что использование соцсетей детям младше 15 лет необходимо запретить, пишет газета Figaro со ссылкой на отчет депутатов.

Комиссия парламентариев была создана в марте для расследования психологического воздействия соцсети TikTok на несовершеннолетних. По итогам деятельности составлен отчёт с рекомендациями правительству. Так, предлагается запретить социальные сети для детей младше 15 лет на уровне Евросоюза. Есть и вариант Б: «Если не выйдет, на уровне Франции».

Меры призваны обезопасить детей на фоне распространения в сетях постов, подстрекающих к самоубийству и нанесению себе увечий. Кроме того, меры предлагаются в качестве борьбы с контентом, содержащим жестокое обращение с животными, а также экстремизм и ксенофобию.

По словам депутата Лоры Миллер, выступившей от комиссии, для обеспечения запрета на использование соцсети детьми до 15 лет Париж собирается начать использовать в пилотном режиме со следующего года новое программное обеспечение ЕС, которое позволяет проводить проверку возраста пользователей.

В начале июня президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что запретит использование соцсетей детьми до 15 лет, если такой запрет не введет Евросоюз.