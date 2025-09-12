Лучшие видеоплееры: топ-10 бесплатных сервисов для ПК и смартфонов

«Лента.ру» собрала подборку видеоплееров для просмотра кино, сериалов, архивных и других видео с компьютера и смартфона.

© Lenta.ru

В обзоре рассказываем о медиапроигрывателях для устройств с операционными системами Windows, macOS, Android и iOS, их основном функционале, поддерживаемых форматах, настройках и особенностях интерфейса.

Критерии выбора видеоплеера

Поддерживаемые форматы видеофайлов . Современные плееры должны поддерживать большинство представленных сегодня видеоформатов. Среди востребованных — MP4, MKV, MOV (формат видеоконтента Apple), WMV (формат цифрового видео Microsoft), AVI.

. Современные плееры должны поддерживать большинство представленных сегодня видеоформатов. Среди востребованных — MP4, MKV, MOV (формат видеоконтента Apple), WMV (формат цифрового видео Microsoft), AVI. Основные функции видеоплееров . Управление скоростью воспроизведения и плавностью видео, поддержка субтитров (форматы SRT, SUB, ASS и другие), трансляция на другие устройства, просмотр цифрового ТВ, скриншоты и запись экрана, закладки, настройки аудио и видео, сохранение настроек, возможность просматривать поврежденные файлы, встроенный эквалайзер.

. Управление скоростью воспроизведения и плавностью видео, поддержка субтитров (форматы SRT, SUB, ASS и другие), трансляция на другие устройства, просмотр цифрового ТВ, скриншоты и запись экрана, закладки, настройки аудио и видео, сохранение настроек, возможность просматривать поврежденные файлы, встроенный эквалайзер. Кроссплатформенность . Немаловажный критерий для хорошего видеоплеера — доступность для разных операционных систем, например, для Windows, macOS, Android, iOS.

. Немаловажный критерий для хорошего видеоплеера — доступность для разных операционных систем, например, для Windows, macOS, Android, iOS. Интерфейс и удобство использования. Для пользователей важны максимально понятное управление сервисом и отсутствие сложных настроек. Некоторые пользователи обращают внимание на дизайн плеера: в приоритете минималистичное оформление, темная тема, возможность менять оформление под себя. Немаловажен и русский язык в интерфейсе.

Топ-5 видеоплееров

VLC Media Player

Форматы : MP4, AVI, MKV, MOV, WMV, MPEG, xVid, DivX и другие

: MP4, AVI, MKV, MOV, WMV, MPEG, xVid, DivX и другие Стоимость : бесплатно

: бесплатно Платформы : Windows, MacOS, Android, iOS

: Windows, MacOS, Android, iOS Ссылка на скачивание: videolan.org

VLC Media Player — классика среди видеоплееров, является, пожалуй, лучшим сервисом для воспроизведения практически любых мультимедиа. Доступен для всех популярных операционных систем. В плеер встроены кодеки (программы, которые кодируют и декодируют файлы) для воспроизведения видеофайлов любых форматов. Программа также может проигрывать DVD, Blu-ray, Audio CD, поддерживает сетевые трансляции и позволяет смотреть телеканалы.

В плеере простой интерфейс, а кнопки пользователь может настроить под себя. Программа поддерживает русский язык. Скачивается и работает бесплатно, рекламы нет.

Полезные функции VLC: проигрывание видео с разрешением до 8K, просмотр поврежденных файлов, эквалайзер звука и настройки картинки (яркость, контраст, устранение полос, четкость), синхронизация и скорость субтитров, скриншоты, запись видео и запись экрана, просмотр телеканалов, стриминг, редактор видео, конвертация файлов в другие форматы, нормализация уровня громкости.

В мобильной версии VLC доступны такие функции: выбор аудиодорожки, субтитры, трансляция на телевизор, управление скоростью воспроизведения, эквалайзер звука и видеофильтры, закладки, повтор отрезка видео, блокировка от случайных касаний и поворота экрана, таймер сна.

PotPlayer

Форматы : MKV, AVI, MP4, ASF, M2V, MPEG, DPG, WebM, MTS, DivX, AMV и другие

: MKV, AVI, MP4, ASF, M2V, MPEG, DPG, WebM, MTS, DivX, AMV и другие Стоимость : бесплатно

: бесплатно Платформы : на устройствах с Windows

: на устройствах с Windows Ссылка на скачивание: potplayer.daum.net

PotPlayer — программа для просмотра видео и прослушивания аудиофайлов, доступна только на устройствах с операционной системой Windows. Есть встроенная библиотека кодеков, при этом поддерживается OpenCodec, так что пользователь может самостоятельно добавлять нужные. Поддерживает субтитры всех форматов. Пользователи могут смотреть ролики с YouTube и выводить видео на другие устройства. Доступен просмотр видео в 360 градусов и 3D.

Интерфейс не самый простой: как пользоваться базовыми функциями для просмотра видео, интуитивно понятно, а вот с остальным придется разбираться. Сервис поддерживает русский зык. Полностью бесплатный, рекламы нет.

Полезные функции PotPlayer: субтитры, настройки плавности воспроизведения (плеер сам достраивает кадры), эквалайзер для аудио, скриншоты, запись экрана, настройки картинки (яркость, контраст, насыщенность), настройки горячих клавиш. Все пользовательские настройки PotPlayer можно сохранять отдельным файлом и открывать в плеере на другом компьютере или ноутбуке.

KMPlayer

Форматы :WMV, MKV, OGM, 3GP, FLV и MOV и другие

:WMV, MKV, OGM, 3GP, FLV и MOV и другие Стоимость : бесплатно, есть подписка с премиум-функциями

: бесплатно, есть подписка с премиум-функциями Платформы : Windows, Android, iOS

: Windows, Android, iOS Ссылка на скачивание: kmplayer.com

KMPlayer поддерживает большинство видеоформатов и форматов субтитров. В плеере можно смотреть видео в разрешении 8K, 3D, видео в 360 градусов, потоковый контент. Есть режим VR. Возможна трансляция на телевизор.

Сервис бесплатный, интерфейс удобный и на русском языке, большинство кнопок для базового управления интуитивно понятны. В программе для ПК рекламы нет, но есть в мобильных приложениях в бесплатной версии сервиса.

Полезные функции KMPlayer: воспроизведение поврежденных и заблокированных файлов, настройки субтитров, таймер, скриншоты, запись видео, эквалайзер звука, аппаратное ускорение для минимизации нагрузки на процессор, поиск видео и музыки по запросу, нормализация громкости, конвертация 2D-видео в 3D, создание гифок (коротких анимированных видео).

В версии KMPlayer для смартфонов видео можно смотреть на полном экране или в формате «картинка в картинке», окно можно свернуть, чтобы пользоваться другими приложениями. Среди других функций: закладки, таймер, блокировка от случайных касаний, настройки яркости, усиление звука.

GOM Player

Форматы : AVI, MP4, MKV, MOV, OGM и другие

: AVI, MP4, MKV, MOV, OGM и другие Стоимость : бесплатно, но есть реклама

: бесплатно, но есть реклама Платформы : Windows, macOS, Android, iOS

: Windows, macOS, Android, iOS Ссылка на скачивание: gomlab.com

GOM Player доступен на ПК для Windows и macOS, а также на смартфонах Android и iOS как мобильное приложение. Поддерживает десятки видеоформатов и распространенные варианты субтитров, дает пользователю возможность искать через библиотеку дополнительные кодеки для редких видеоформатов. Может воспроизводить видео 8K, поддерживает режим VR и видео в 360 градусов, транслирует ролики с YouTube.

Видеоплеер бесплатный, но много рекламы. Интерфейс программы — на русском языке. Функции и кнопки понятны, ими легко пользоваться.

Полезные функции GOM Player: воспроизведение поврежденных файлов, настройки скорости, субтитры, широкие настройки звука (эквалайзер, нормализация, дополнительные эффекты), картинки (сглаживание, резкость, яркость, контраст) и интерфейса (дизайн, шрифт, переключение на сенсор), скриншоты, запись видео, создание гифок.

Есть версия для мобильных устройств, но функционал там скромный. Пользователь может управлять яркостью и громкостью, устанавливать таймер сна, смотреть видео в 360 градусов, блокировать экран от касаний.

Kodi

Форматы : MPG, MPEG, MP4, MKV, OGM, M2V, AVI, MOV, DivX, Xvid и другие

: MPG, MPEG, MP4, MKV, OGM, M2V, AVI, MOV, DivX, Xvid и другие Стоимость : бесплатно

: бесплатно Платформы : Windows, Mac OS, Linux, Android, iOS

: Windows, Mac OS, Linux, Android, iOS Ссылка на скачивание: kodi.tv

Kodi — видеоплеер с большой библиотекой дополнений и открытым исходным кодом, полноценный цифровой кинотеатр. Подойдет тем, кому важно настраивать весь функционал под себя. Проигрывает видеофайлы с локального и облачного хранилищ, DVD и Blu-Ray, доступна функция просмотра потокового ТВ.

Сервис бесплатный, интерфейс — на русском языке. Базовые настройки Kodi понятные. Есть сложность с открытием видео: сервис не ищет их автоматически в системе, пользователю нужно указывать папки, где находятся фильмы или сериалы (чтобы узнать расположение файлов, нужно найти файл в папке, кликнуть на него правой кнопкой мыши, выбрать «Свойства» и посмотреть данные в строке «Расположение». Эти данные нужно копировать и вставлять в Kodi).

Полезные функции: трансляция видео, субтитры, закладки на нужном моменте, настройки звука и картинки, шумоподавление, управление плеером с телефона, родительский контроль.

Какие еще есть видеоплееры для компьютеров и смартфонов

Видеоплееры для ПК

Media Player Classic — для Windows. Проигрыватель видео с базовым набором функций: воспроизведением, выводом субтитров, захватом экрана, переключений звуковых дорожек. Поддержку сервиса прекратили в 2017 году, но программа может работать со многими видеоформатами. Один из серьезных плюсов — MPC практически не перегружает устройства.

— для Windows. Проигрыватель видео с базовым набором функций: воспроизведением, выводом субтитров, захватом экрана, переключений звуковых дорожек. Поддержку сервиса прекратили в 2017 году, но программа может работать со многими видеоформатами. Один из серьезных плюсов — MPC практически не перегружает устройства. QuickTime — для macOS. Видеоплеер установлен по умолчанию на компьютерах Apple. В приложении есть все базовые функции, которые нужны для просмотра кино или сериалов, включая отображение субтитров. Также есть возможность смотреть видео по ссылке, делать скриншоты, редактировать видео, извлекать из видео звуковую дорожку.

— для macOS. Видеоплеер установлен по умолчанию на компьютерах Apple. В приложении есть все базовые функции, которые нужны для просмотра кино или сериалов, включая отображение субтитров. Также есть возможность смотреть видео по ссылке, делать скриншоты, редактировать видео, извлекать из видео звуковую дорожку. 5K Player — для Windows и macOS. Сервис поддерживает более 450 форматов и кодеков, что позволяет воспроизводить практически все файлы. Поддерживает субтитры, позволяет вырезать видео, исправлять рассинхронизацию картинки, звука и субтитров, регулировать скорость воспроизведения.

Видеоплееры для смартфонов