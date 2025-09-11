В РФ запретили информацию об охоте на сайте по выживанию при апокалипсисе

Братский городской суд в Иркутской области по итогам рассмотрения иска Байкальской природоохранной прокуратуры в конце июля заблокировал страницу сайта «Апокалипсис Wiki» с инструкциями по выживанию при апокалипсисе. На это обратил внимание Telegram-канал «Осторожно, новости».

© Газета.Ru

Сообщество «Апокалипсис Wiki» посвящено изучению причин и последствий глобальных катастроф и возможной жизни после них. Прокуратура обратила внимание на публикацию, где содержались инструкции по созданию «Волчьей ямы» – ловушки для диких животных, классифицированной как запрещенное орудие охоты.

Суд признал материалы страницы запрещенными к распространению и удовлетворил требование прокуратуры о блокировке. Решение вступило в силу, доступ к указанной странице был ограничен. Остальные страницы сервиса работают без ограничений.