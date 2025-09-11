В РФ запретили информацию об охоте на сайте по выживанию при апокалипсисе

В России запретили информацию об охоте на сайте по выживанию при апокалипсисе
Братский городской суд в Иркутской области по итогам рассмотрения иска Байкальской природоохранной прокуратуры в конце июля заблокировал страницу сайта «Апокалипсис Wiki» с инструкциями по выживанию при апокалипсисе. На это обратил внимание Telegram-канал «Осторожно, новости».
Сообщество «Апокалипсис Wiki» посвящено изучению причин и последствий глобальных катастроф и возможной жизни после них. Прокуратура обратила внимание на публикацию, где содержались инструкции по созданию «Волчьей ямы» – ловушки для диких животных, классифицированной как запрещенное орудие охоты.
Суд признал материалы страницы запрещенными к распространению и удовлетворил требование прокуратуры о блокировке. Решение вступило в силу, доступ к указанной странице был ограничен. Остальные страницы сервиса работают без ограничений.
«Добро пожаловать на Apocalypse Wiki! Это энциклопедия про апокалипсис, катастрофы, происшествия, непосредственное выживание и все, что со всем этим связано, которую сможет редактировать каждый! На данный момент с 29 ноября 2017 года у нас 1368 статей, и вы можете помочь нам!» – гласит описание проекта.