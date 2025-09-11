Apple изменила рекламу iPhone из-за связанного с микропенисом жеста

Apple внесла изменения в рекламные материалы нового iPhone Air, представленного как самый тонкий смартфон в истории компании. С изображения была удалена рука, удерживающая устройство, что напоминает местный жест, указывающий на маленький мужской половой орган, сообщает Telegram-канал «Эксплойт».

© Газета.Ru

Причиной корректировки промо-материалов стало то, что жест, используемый в рекламе, визуально напоминал символику, которая в Южной Корее нередко ассоциируется с уничижительными высказываниями в адрес мужчин. В последние годы данный жест использовался рядом феминистских сообществ в социальных сетях и вызвал ряд общественных дискуссий.

Ранее аналогичные споры уже становились причиной для критики международных брендов на корейском рынке. Так, в 2021 году общественная реакция на рекламное изображение Starbucks привела к масштабному обсуждению в медиа и соцсетях.

Учитывая чувствительность местной аудитории и специфику позиционирования iPhone Air, Apple приняла решение адаптировать рекламные материалы для Южной Кореи, удалив руку с изображения.

iPhone Air был представлен 9 сентября. Смартфон получил одну тыльную камеру и корпус толщиной 5,6 мм. Он поступит в продажу 19 сентября по цене от $999 (около 84,8 тыс. руб.).