Что нужно делать, чтобы не «убить» роутер дома?

Почти в каждом доме есть хотя бы один роутер, а в жилищах попросторнее — иногда несколько. Покупка роутера — не самое дешевое мероприятие, поэтому всегда хочется купить устройство, которое прослужит подольше. Но есть ряд факторов, которые сокращают срок службы роутеров. Портал howtogeek.com рассказал о них.

© Unsplash

Перегрев и плохая вентиляция

Роутер — не что иное как маленький, специализированный компьютер. У него есть процессор, оперативная память и встроенный накопитель, а также другие компоненты, которые есть у других ПК. А это значит, что жар, вызванный плохой вентиляцией, может убить роутер точно так же, как и домашний компьютер, консоль или любое другое устройство.

Обычно у роутеров есть какой-то механизм для охлаждения. У большинства базовых моделей присутствует пассивное охлаждение, а у более дорогих — активное, с вентиляторами. Но, как бы то ни было, постарайтесь поставить роутер так, чтобы его вентиляционные отверстия не были заблокированы.

Нестабильное электричество

Пожалуй, самая распространенная причина фатальных поломок. Скачок напряжения способен моментально убить роутер, поэтому их есть смысл всегда подключать к сетевому пилоту. Особенно если вы живете в районе, где регулярно происходят перебои с электричеством.

Постоянное использование без перерывов

Тепло — враг любой электроники, и роутеры имеют свойство нагреваться под постоянной нагрузкой. Если вы ежедневно перекачиваете сотни гигабайт данных или подключаете к домашней сети много устройств, потребляющих трафик, даже самый надежный роутер начнет изнашиваться. Именно поэтому некоторые энтузиасты переплачивают за производительные роутеры: обычные модели для дома не предназначены для сильных нагрузок.

Дешевое железо

Если вы решили сэкономить и купили дешевую модель, или еще хуже, просто пользуетесь тем роутером, что вам выдал Интернет-провайдер, то не удивляйтесь, если он умрет гораздо раньше, чем вы думаете. Конечно, в дешевых роутерах нет ничего плохого, если у вас нет возможности купить что-то получше. Но при первом же шансе есть смысл подумать над более солидным устройством.

Плохое размещение

Постановка роутера в неподходящее место, где, например, совсем нет вентиляции — лишь одна из возможных ошибок. Также нужно помнить о влажности; конденсат и влага — вещь, которую электроника не любит даже больше излишнего жара. Помимо этого, роутер нельзя ставить так, чтобы он находился под прямыми лучами солнце — иначе никакое охлаждение не поможет.