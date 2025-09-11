NASA разрабатывает ядерную батарею со сроком службы 433 года

Новый изотоп америций-241 должен заменить плутоний в космических миссиях

NASA объявило о планах внедрить новый тип ядерных батарей для космических аппаратов. В них будет использоваться изотоп америций-241 с периодом полураспада почти 433 года. Для сравнения, применяемый сегодня плутоний-238 имеет срок службы около 88 лет. Это позволит обеспечить работу зондов и роверов в несколько раз дольше и расширить горизонты межпланетных миссий.

Радиоизотопные батареи применяются NASA с 1960-х годов. Они обеспечивали энергией зонды "Вояджер", аппарат "Новые горизонты", марсоходы Curiosity и Perseverance. В будущем такие батареи будут стоять и на дроне Dragonfly, который отправится к спутнику Сатурна Титану. Принцип их работы основан на распаде радиоактивного изотопа, выделяющего тепло, которое преобразуется в электричество.

Использование америция-241 рассматривается NASA совместно с британским Университетом Лестера. Топливо проходит испытания в Исследовательском центре агентства имени Гленна. Параллельно ведется работа над новыми технологиями преобразования тепла в электричество, включая свободнопоршневой преобразователь Стирлинга, способный работать десятилетиями без обслуживания.

По данным агентства, производство америция-241 уже началось в Национальной лаборатории Лос-Аламоса и других американских научных центрах. Эксперты отмечают, что внедрение нового изотопа станет ключевым шагом для обеспечения будущих миссий надежным источником энергии, который сможет работать веками.