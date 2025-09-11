Цифровое неравенство: кому оказались недоступны многие современные услуги

Цифровизация принесла много пользы, но также создала новое неравенство — цифровое. Многие пожилые люди и жители удаленных деревень не могут освоить современные технологии и остаются отрезанными от важных услуг, сообщает «Российская газета».

В России 25 миллионов людей старше 65 лет не привыкли к смартфонам. Без них они сталкиваются с проблемами при получении услуг, таких как вызов такси или оплата штрафов. В некоторых деревнях интернет доступен только на улице, говорится в материале.

Законодательство не регулирует требования к информационному обслуживанию, что приводит к низкому качеству обслуживания в различных отраслях. Например, в медицине есть региональные нормативы, а в других сферах — нет. Это приводит к тому, что многие люди не могут получить необходимую помощь, пишут авторы.

Как отмечается, цены на смартфоны начинаются от 5 тысяч рублей, что может быть проблемой для пенсионеров. Сегодня в стране еще 29 миллионов человек пользуются кнопочными телефонами. Сообщается, что переход на онлайн-сервисы лишает их доступа к важным услугам.

Необходимо закрепить право на равный доступ к информации законодательно с четкими нормативами и ответственностью за нарушение качества обслуживания, отмечает издание. Пока этого нет, мы будем жить в условиях, где бизнес решает, что ему выгодно, а многие люди остаются в стороне, добавляет оно.