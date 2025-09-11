Россию захватили мобильные приложения с рекламой

В 2025 году семь из десяти мобильных приложений в России монетизированы. Значительная часть этих проектов получает доход от рекламы, при этом их количество демонстрирует устойчивый рост. В период с 2023 по 2024 год число таких приложений увеличилось на 77%, а с 2024 по 2025 год — еще на 54%. Об этом «Газете.Ru» стало известно из исследование компании AppMetrica, копия которого имеется в распоряжении редакции.

© Газета.Ru

Одновременно с этим наблюдается снижение популярности других методов монетизации. Количество приложений, зарабатывающих на внутриигровых покупках, сократилось на 20% в 2024 году и еще на 12% в 2025 году. Аналогичная динамика прослеживается и в отношении подписок, где снижение составило 9% и 25% соответственно за те же периоды.

Исключительно за счет показа объявлений в 2025 году зарабатывают 16% приложений. За последние два года их число выросло почти в три раза, увеличившись на 85% в 2024 году и на 61% в 2025 году. Еще 10% приложений успешно совмещают рекламную монетизацию с другими источниками дохода, и их количество выросло в 2,4 раза по сравнению с 2023 годом.

Руководитель AppMetrica Даниил Восторгов отметил, что выручка приложений с гибридной монетизацией, где реклама дополняет подписки или продажи, в среднем значительно опережает темпы роста дохода проектов, использующих только один источник. Для поддержания этой динамики и достижения баланса между прибылью и качественным пользовательским опытом разработчики активно применяют аналитические инструменты.