Работу камер Google Pixel 10 Pro и складного Samsung Fold7 сравнили

На YouTube-канале Phandroid показали, как в реальной жизни снимают фото и видео Pixel 10 Pro и Samsung Galaxy Z Fold 7.

© YouTube/Phandroid

У Pixel 10 Pro на задней панели стоит основной сенсор на 50 МП, сверхширик на 48 МП, телевик на 48 МП с 5-кратным зумом, а фронтальная камера имеет 42 МП. Что касается Galaxy Z Fold 7, то у него основной датчик на 200 МП, сверхширик на 12 МП и телевик на 19 МП с зумом 3х, а также селфи-модуль на 10 МП.

В целом в дневное время различия между смартфонами практически незаметны. Однако Pixel всё равно предлагает гораздо большее увеличение при съёмке, чем Samsung.

Преимущество Galaxy Z Fold 7 в том, что можно без проблем снимать самого себя даже на сверхширик или основную камеру, просто разложив смартфон.

В целом при съёмке видео на ультраширокоугольную камеру динамический диапазон у Pixel был немного лучше. Ночью при записи видео на селфи-камеру у 10 Pro картинка получается гораздо качественнее, чем у Galaxy Z Fold 7. Однако если для вас в приоритете именно видеосъёмка, то Samsung будет в этом плане универсальнее.