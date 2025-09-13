Как камням в Долине Смерти удается самостоятельно «ползать»

Долина Смерти в Калифорнии — одно из самых жарких и сухих мест на Земле. Там находится загадочное место — высохшее озеро Рейстрек-Плайя, где по поверхности пустыни движутся камни разного размера, от мелких до весом в сотни килограммов. Они перемещаются сами, оставляя за собой ровные дорожки на глиняной поверхности.

© pabradyphoto/iStock.com

Впервые феномен «‎скользящих камней» заметили еще в XIX веке. Сотни лет люди спорили, как такое возможно. «Рамблер» разобрался, что на самом деле заставляет камни «скользить».

Популярные гипотезы прошлого

До научного объяснения вокруг феномена было множество легенд. Камни считали «живыми», люди говорили о магических силах пустыни и даже о вмешательстве инопланетян. Когда стала развиваться наука, исследователи стали тоже предлагать разные версии:

что камни двигают сильные ветра;

что они «подталкиваются» подземными вибрациями или даже магнитными полями;

что это результат неведомых геологических процессов.

Главный парадокс в том, явление случалось редко и непредсказуемо. Поэтому никто не видел движение в моменте своими глазами, отчего разобраться в причинах было еще сложнее.

Климатические эпидемии: как аномальная жара связана с вирусами

Прорыв в исследованиях

В 2011 году команда ученых из Института океанографии Скриппса установила на высохшем озере GPS-датчики на нескольких камнях. Кроме того, там были размещены камеры и метеостанции. В 2014 году исследователи опубликовали в PLOS ONE результаты: наконец удалось зафиксировать движение камней в реальном времени. Оказалось, что причиной является уникальное сочетание климата и рельефа.

Как камни «‎скользят» на самом деле?

Зимой после редких дождей на дне высохшего озера образуется тонкий слой воды. Ночью, когда температура падает, на поверхности формируется лед. Утром солнце начинает подтапливать ледяные пластины, и они медленно скользят по поверхности, подхватывая камни. Поэтому большинство туристов видят только следы, но не само движение.

Ветер, даже очень легкий, усиливает эффект: лед движется быстрее, толкая камни вперед. Скорость минимальная — всего несколько сантиметров в секунду, но этого достаточно, чтобы за несколько часов камень переместился на десятки метров. Так и появляются знаменитые следы на высохшей глине.

Почему это редкое явление?

Чтобы камни начали двигаться, нужны уникальные условия. Такая комбинация встречается крайне редко:

дождь должен создать тонкий слой воды на поверхности;

ночью температура обязана упасть ниже нуля, чтобы образовался лед;

утром лед должен начать таять, а ветер толкнуть плиты вместе с камнями.

«Ползущие» камни доказывают, что любой феномен природы можно объяснить обычными физическими законами. Они также напоминают о хрупкости экосистемы. Уникальные условия для этого явления возникают все реже из-за изменения климата, сокращения осадков и повышения температуры.

Ранее мы писали, как обострение аллергий связано со старением атмосферы.