В Сбере рассказали о новых функциях аудиосистемы

Сбер представил новое устройство SberBoom Micro. Оно объединяет в себе возможности искусственного интеллекта GigaChat и Bluetooth-аудиосистемы. SberBoom Micro разработано партнером Сбера — компанией SberDevices.

Подключение активируется голосовой командой «Салют, подключись к Bluetooth-колонке» или через мобильное приложение Салют.

Устройство также работает в связке с телевизорами и ТВ-приставкой Sber на операционной системе Салют ТВ. SberBoom Micro также способно работать с устройствами умного дома. С помощью голосовых команд можно настраивать и запускать сложные сценарии управления гаджетами.

Устройство «слышит» пользователя и реагирует на голосовые запросы. Оно подходит для небольшой комнаты без посторонних шумовых помех.

«Анализируя пожелания наших клиентов, мы разработали новую линейку устройств с исключительным функционалом, не свойственным классическим умным колонкам. SberBoom Micro — это сочетание уникального форм-фактора и нейросети GigaChat, которое наделяет интеллектом любое акустическое устройство с Bluetooth и делает его по-настоящему умным помощником. Наша задача в том, чтобы создавать доступные и удобные технологии, чтобы каждый желающий смог ощутить преимущества инноваций в своей повседневной жизни. Мы стремимся к тому, чтобы общение с устройством стало таким же естественным, как диалог с GigaChat — вашим помощником для решения повседневных задач и поиска ответов на различные вопросы», — отметил старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев.

Купить устройство можно в официальном магазине на сайте и маркетплейсах с 30 сентября 2025 года.