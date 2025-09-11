Отец Маска займется изучением долголетия

Эррол Маск, который является отцом известного американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска, планирует заняться изучением долголетия.

Над исследованиями в области долголетия он задумался на фоне растущего интереса к продлению жизни человека.

“В начале этого года мне сказали: если открывать такой институт, стоит заняться именно долголетием. Люди готовы вкладывать огромные деньги в долголетие, а не в гравитацию. Я ответил: мы можем это сделать”, - рассказал отец бизнесмена в интервью РИА Новости.

Маск-старший отметил, что цель таких исследований – увеличить продолжительность жизни человека до 120 лет.

Он напомнил, что еще 100 лет назад средняя продолжительность жизни женщин в Европе составляла всего 39 лет. Сейчас она выросла до примерно 87 лет.

Эррол Маск добавил, что для исследований в этой области он планирует открыть Институт гравитации. Он поможет существенно продвинуться в изучении долголетия и даже приблизить человечество к путешествиям в пространстве-времени.