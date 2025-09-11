Появились подробности о новом флагмане Xiaomi

Предстоящий флагманский смартфон Xiaomi 16 получит компактный и плавный экран с высоким разрешением. Об этом на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) заявил авторитетный инсайдер Йогеш Брар.

© Xiaomi

Согласно утечке, Xiaomi 16 будет оснащен 6,3-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. За производительность устройства будет отвечать еще не представленный чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Смартфону также приписывают тройную 50-мегапиксельную камеру с сенсорами Omnivision и Samsung JN5, а также 32-мегапиксельную фронтальную камеру.

Среди прочих характеристик заявлены подэкранный сканер отпечатков пальцев, степень защиты корпуса по стандартам IP68 и IP69, а также аккумулятор емкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной на 50 Вт.

Xiaomi 16 будет поставляться с предустановленной операционной системой Android 16 с фирменной оболочкой HyperOS 3.

Официальная презентация Xiaomi 16 ожидается вскоре после выхода чипа Snapdragon 8 Elite 5 в конце сентября. Ожидается, что в линейку войдут три модели: Xiaomi 16, Xiaomi 16 Pro и Xiaomi 16 mini.