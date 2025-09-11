OpenAI подписала сделку с Oracle на $300 млрд

Американский разработчик ChatGPT OpenAI заключил сделку с корпорацией Oracle на покупку вычислительных мощностей для развития искусственного интеллекта.

Как утверждает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, сумма сделки составляет $300 млрд, срок — пять лет.

Согласно статье данная сделка является одной из крупнейших когда-либо совершённых в области облачных вычислений и значительно превышает текущую выручку OpenAI.

Уточняется, что для работы такого центра обработки данных понадобится мощность в 4,5 гигаватта — сопоставимая с энергопотреблением около 4 млн домов.

В августе американский предприниматель Илон Маск подал судебный иск против компаний Apple и OpenAI по обвинению в блокировании рынков для удержания монополии и борьбы с конкурентами в сфере искусственного интеллекта.