Развеян миф о полезном компоненте вина

Употребление вина в малых дозах не оказывает положительного влияния на здоровье, несмотря на содержание в напитке антиоксидантов. Об этом испанский кардиолог Магдалена Перельо рассказала в интервью изданию El Español.

По словам специалиста, мнение о пользе бокала вина для сердца не подтверждается научными данными. Врач отметила, что любой алкоголь оказывает негативное влияние на сердечно-сосудистую систему: он повышает риск аритмии, сердечной недостаточности и вызывает патологическое расширение камер сердца. Врач отметила, что вред от вина сопоставим с воздействием ультраобработанных продуктов, добавленного сахара и трансжиров.

Эксперт добавила, что некоторые люди оправдывают употребление алкоголя из-за содержания в нем антиоксидантов.

Антиоксиданты — это вещества, которые защищают клетки от повреждений, вызванных окислительным стрессом. Они действительно содержатся в винограде, из которого производят вино, однако сам этанол при этом наносит сердцу больше вреда, чем пользы.

Перельо подчеркнула, что получить антиоксиданты можно из более полезных компонентов средиземноморской диеты — овощей, фруктов, орехов, бобовых и оливкового масла. Такой рацион, по словам врача, снижает риск инфаркта и инсульта примерно на 30% и обеспечивает поддержку сердечно-сосудистой системы без алкоголя.