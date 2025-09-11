В Италии случайно обнаружили гробницу IV века до н. э.

В итальянском городе Мандурия, расположенном в провинции Таранто, было совершено уникальное археологическое открытие. В ходе работ по прокладке канализационной системы строители наткнулись на эллинистическую камерную гробницу, возраст которой оценивается в 2400 лет. Находка проливает свет на погребальные ритуалы и культуру древнего мессапского народа, населявшего этот регион.

Погребальный комплекс, датируемый IV веком до нашей эры, состоит из двух помещений. Первое, предположительно преддверие или дромос, сохранило на стенах фрагменты красной штукатурки с белой горизонтальной полосой. Внутри были обнаружены различные артефакты, включая эллинистическую керамику, масляные лампы и тарелки, которые сопровождали усопшего в загробный мир.

Вход во вторую, основную погребальную камеру был украшен искусной лепной перемычкой из камня, что указывает на высокий социальный статус покойного. Изначально проход закрывала двустворчатая каменная дверь, также покрытая красной штукатуркой. Внутри самой камеры археологи обнаружили остатки расписной отделки и четыре углубления в полу, которые, вероятно, служили опорами для деревянного погребального ложа.

Исследование гробницы выявило, что она подвергалась вмешательствам еще в древности. В стенах были проделаны отверстия, ведущие к соседним захоронениям, одно из которых оказалось разграбленным. Этот факт свидетельствует о плотной застройке некрополя и о том, что практика повторного использования погребальных пространств не была редкостью для того времени.

В засыпке одного из проемов был найден римский республиканский денарий. Эта монета указывает на то, что данная территория продолжала использоваться и в более поздний, римский период, позволяя ученым проследить эволюцию погребальных практик в регионе на протяжении веков. Открытие подтверждает историческую значимость Мандурии как важного центра мессапской цивилизации, испытавшей сильное культурное влияние Великой Греции. После завершения раскопок специалисты создадут высокоточную трехмерную модель гробницы с помощью фотограмметрии для ее дальнейшего изучения.

