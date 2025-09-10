NASA запретило китайцам участвовать в космических программах

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) ввело полный запрет на участие граждан Китая в своих программах, включая тех, кто имеет действительные американские визы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление представителя агентства.

© NASA

Согласно новым правилам, китайские граждане лишены доступа к базам данных НАСА, не могут участвовать в совещаниях и посещать объекты агентства. Ограничения распространяются даже на тех, кто ранее имел допуск по американским визам.

«НАСА приняло внутренние меры в отношении китайских граждан, которые включают ограничение физического и кибернетического доступа к нашим объектам, материалам и сетям», — заявила начальник пресс-службы агентства Бетани Стивенс.

2 сентября американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты проигрывали России и Китаю в космической гонке до создания Космических сил минобороны США.