NASA обнаружило признаки жизни на Марсе

Американские астрономы обнаружили возможные следы древних форм жизни в образцах, которые собрал американский марсоход Perseverance. Об этом рассказала руководитель научных программ агентства Никки Фокс, ее слова приводит сайт американского космического агентства (НАСА).

© NASA

«Это открытие — прямой результат стратегического планирования, разработки и реализации миссии НАСА, способной доставить именно такого рода научные данные — выявление потенциальной биосигнатуры на Марсе. С публикацией этого рецензируемого исследования НАСА предоставляет данные широкой научной общественности для дальнейших исследований с целью подтвердить или опровергнуть их биологический характер», — заявила Фокс.

По информации НАСА, марсоход Perseverance нашел на красной планете грунт с характерными пятнами, напоминающими «леопардовый узор», что вызвало у исследователей большой интерес. Эти пятна содержали признаки двух минералов, богатых железом: вианит (гидратированный железо-фосфат) и грейгит (железистый сульфид). Виатит часто встречается на Земле в осадках, торфяных болотах и вблизи разлагающихся органических веществ. Аналогично, некоторые формы микроорганизмов на Земле могут образовывать грейгит.

План Илона Маска по покорению Луны и Марса повис на волоске

В марте исследовательская команда Perseverance рассказала о находке камня, поверхность которого покрывали сотни темно-серых сферических образований размером в миллиметр. Одни имеют вытянутую форму, другие — острые края, похожие на осколки, а у некоторых заметны крошечные отверстия. Ученые пытаются определить, какой геологический процесс мог привести к их образованию.