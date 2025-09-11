SpaceX потратит $17 млрд на массовый доступ смартфонов к спутниковой связи

SpaceX согласилась заплатить $17 млрд за спектр радиочастот у EchoStar для своих Starlink-услуг со спутниковой связью «прямо на телефон». Сделка включает $ 8,5 млрд наличными и $ 8,5 млрд в акциях SpaceX.

© SpaceX

Спектр — это радиочастоты, которые передают телефонные звонки, тексты, GPS и спутниковую связь. Он ограничен, и разные компании должны делить частоты, чтобы не мешать друг другу. Ранее в США крупнейшие диапазоны контролировали мобильные операторы, а спутниковые компании — свои отдельные частоты.

В 2024 году местный регулятор FCC разрешила использовать спутники для расширения покрытия мобильных сетей через программу Supplemental Coverage from Space. SpaceX уже предлагает «прямую связь» с телефонами T-Mobile. Новая сделка с EchoStar позволяет SpaceX напрямую владеть лицензией на спектр, не зависеть от партнёрств с другими компаниями и расширять услуги Starlink.

SpaceX не производит телефоны, поэтому для массового доступа всё ещё зависит от производителей и операторов. Однако Илон Маск намекал на возможность создания собственного телефона через компанию X. Эксперты предполагают, что покупка спектра может дать SpaceX рычаги для переговоров с Apple, которая сотрудничает с Globalstar для спутниковых функций iPhone.