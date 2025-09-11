В Австрии раскопаны «круги на полях» возрастом 6500 лет

В юго‑восточной Австрии недалеко от венгерской границы археологи обнаружили уникальные памятники эпохи неолита возрастом более 6500 лет.

На участке с монументальными ронделами (кольцевыми канавами) раскопки выявили столбовые ямы, фрагменты керамики, погреба и хозяйственные ямы, а также канавы — дающие беспрецедентную картину одной из ранних земледельческих общин Центральной Европы. Археологи полагают, что жители Рехница в неолите были продвинутой земледельческой общиной.

То, что раньше было заметно лишь на геосъемках, теперь подтверждено системными раскопками. Это спасательные раскопки перед строительством нового Археологического визит‑центра и «Деревни каменного века» в Рехнице, сообщили власти земли Бургенланд.

Ключевой элемент памятника — ронделы (нем. Kreisgrabenanlagen). Эти монументальные насыпи с рвами, некоторые свыше 100 метров в диаметре, возводились людьми неолита по всей Центральной Европе примерно между 4800 и 4600 гг. до н.э. Их назначение остается предметом споров: одни исследователи видят в них культовые или ритуальные сооружения, возможно связанные с солнечными циклами, другие предполагают оборонительное или общественное назначение.

Необычно то, что в Рехнице обнаружены сразу три отдельных круговых ронделы. Такое скопление указывает на то, что территория вероятно служила важным центром в эпоху среднего неолита. Эти сооружения, возраст которых оценивают не менее чем в 6500 лет, рассматриваются как часть сети похожих памятников Австрии, Венгрии, Германии и Чехии.

Памятники демонстрируют сходство планировок, что указывает на общие архитектурные традиции и, возможно, религиозные и социальные практики в неолитических поселениях на больших расстояниях. Некоторые ученые называют их протoобсерваториями из‑за ориентировки входов по точкам восхода и заката в ключевые дни сельскохозяйственного цикла.

Масштаб и коллективный характер строительства таких памятников символизируют окончательный переход от кочевого образа жизни к оседлым аграрным общинам.