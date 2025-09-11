Ученые отследили этапы насыщения атмосферы Земли кислородом

Китайские ученые обнаружили, что за последние 2 млрд лет атмосфера Земли пережила три крупных скачка содержания кислорода, проделав путь от аноксидности к изобилию кислорода, что позволило по-новому взглянуть на происхождение жизни. Отмечается, что исследование провели ученые Чэндуского политехнического университета и Нанкинского университета.

Согласно исследованию, которое было опубликовано в журнале Nature, в осадочных породах были представлены тройные изотопы кислорода в сульфатной соли.

«Наше исследование впервые предоставляет самые прямые на сегодняшний день доказательства того, что уровень кислорода на Земле достиг современного показателя около 410 млн лет назад, подтверждая трехэтапный процесс насыщения поверхности нашей планеты этим живительным газом», - отметил профессор Института осадочной геологии Чэндуского политехнического университета Ли Чао.

Он объяснил, что тройные изотопы кислорода относятся к трем стабильным изотопам кислорода, и их относительное содержание в различных природных веществах не было постоянным, а претерпевало небольшие изменения из-за биогеохимических процессов в атмосфере и океанах.

Новые данные показывают, что первый скачкообразный рост содержания кислорода произошел в палеопротерозойскую эру (2,4-2,1 млрд лет назад), второй - в неопротерозойскую эру (около 1 млрд лет назад), а третий - в палеозойскую эру (около 440 млн лет назад).

Эти изменения указывают на то, что содержание кислорода на Земле постепенно повышалось с незначительных уровней, приближаясь к современному стабильному состоянию.

«Это исследование не только закладывает прочную основу для понимания поэтапной эволюции сложной эукариотической жизни, но и открывает новые перспективы для изучения формирования пригодных для жизни планет и древних пород-источников углеводородов», - подчеркнул Ли Чао, пишет сайт «Жэньминь Жибао он-лайн».

Ранее китайская компания Beijing SAWES Energy Technology Company сообщила о подготовке к испытаниям небесной ветряной электростанции.