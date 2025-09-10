Новый спутник объяснил, как карликовая планета удерживает свои кольца
У карликовой планеты Квавар обнаружен второй спутник - новый объект, диаметр которого оценивается не менее чем в 30 километров. Он, вероятно, движется по резонансной орбите, совершая три оборота вокруг планеты за каждые пять оборотов её кольца.
Астрономы считают, что именно такое гравитационное взаимодействие помогает кольцам Квавара сохраняться. Резонанс действует как своеобразный "метроном", стабилизирующий орбиту частиц и предотвращающий их рассеяние. Подобные процессы известны и в системе Сатурна, где луны-"пастухи" удерживают кольца на месте. Поэтому открытие второй луны стало важным ключом к пониманию, как столь хрупкие структуры могут существовать вокруг относительно небольшой карликовой планеты.
Об этом сообщают результаты наблюдений, проведённых астрономом Риком Нолтениусом из колледжа Кабрильо в Калифорнии и его бывшим студентом Кирком Бендером. Их работу впоследствии подтвердила международная команда исследователей, а итоги опубликованы в журнале Research Notes of the American Astronomical Society.
Квавар - один из крупнейших транснептуновых объектов пояса Койпера. Его диаметр составляет около 1100 километров, а открыт он был в 2002 году группой Майкла Брауна. В 2007 году вокруг него нашли крошечный спутник Вейвот диаметром 170 километров, а в 2023-м - два тонких кольца, ставшие большой загадкой для астрономов.
"Мы думаем, что нашли новую луну", - отметил соавтор исследования Бенджамин Праудфут из Университета Центральной Флориды.
Учёные признают, что параметры орбиты пока рассчитаны теоретически и требуют дополнительного подтверждения.