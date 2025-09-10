Новый спутник объяснил, как карликовая планета удерживает свои кольца

У карликовой планеты Квавар обнаружен второй спутник - новый объект, диаметр которого оценивается не менее чем в 30 километров. Он, вероятно, движется по резонансной орбите, совершая три оборота вокруг планеты за каждые пять оборотов её кольца.

© NASA/JPL-Caltech/R. Hurt (SSC-Caltech

Астрономы считают, что именно такое гравитационное взаимодействие помогает кольцам Квавара сохраняться. Резонанс действует как своеобразный "метроном", стабилизирующий орбиту частиц и предотвращающий их рассеяние. Подобные процессы известны и в системе Сатурна, где луны-"пастухи" удерживают кольца на месте. Поэтому открытие второй луны стало важным ключом к пониманию, как столь хрупкие структуры могут существовать вокруг относительно небольшой карликовой планеты.

Об этом сообщают результаты наблюдений, проведённых астрономом Риком Нолтениусом из колледжа Кабрильо в Калифорнии и его бывшим студентом Кирком Бендером. Их работу впоследствии подтвердила международная команда исследователей, а итоги опубликованы в журнале Research Notes of the American Astronomical Society.

Квавар - один из крупнейших транснептуновых объектов пояса Койпера. Его диаметр составляет около 1100 километров, а открыт он был в 2002 году группой Майкла Брауна. В 2007 году вокруг него нашли крошечный спутник Вейвот диаметром 170 километров, а в 2023-м - два тонких кольца, ставшие большой загадкой для астрономов.

"Мы думаем, что нашли новую луну", - отметил соавтор исследования Бенджамин Праудфут из Университета Центральной Флориды.

Учёные признают, что параметры орбиты пока рассчитаны теоретически и требуют дополнительного подтверждения.