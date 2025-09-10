В безднах Тихого океана нашлись необычные слизни

Три новых вида глубоководных липаровых рыб были обнаружены в восточной части Тихого океана на глубинах от 3268 до 4119 метров. Эти открытия расширяют представление о биоразнообразии океанских впадин и показывают удивительную адаптивность семейства Liparidae.

© MBARI

Международная команда морских биологов выявила виды Careproctus colliculi, Careproctus yanceyi и Paraliparis em. Представителей последних двух нашли на глубине свыше 4100 метров с помощью пилотируемого аппарата Alvin, спущенного с борта судна Atlantis. Careproctus colliculi заметили при погружении дистанционного робота Doc Ricketts в 100 километрах от залива Монтерей, на глубине 3268 метров.

Для изучения образцов применялись микроскопия и микрокомпьютерная томография. У каждого из новых видов - уникальные морфологические признаки. Careproctus colliculi имеет розовый окрас, круглую голову, 22 луча грудных плавников и большие глаза. Careproctus yanceyi отличается полностью черным телом с округлой головой и горизонтальным ртом. Paraliparis em имеет длинное, сжатое с боков тело и лишен присосочного диска.

Липаровые, или морские слизни, играют важную роль в экосистемах холодных и умеренных зон. Их можно встретить и на мелководье, и на глубинах свыше 6000 метров. Эти рыбы используют брюшной диск, чтобы присасываться к камням, из-за чего внешне напоминают сухопутных слизней. В семействе Liparidae описано около 450 видов, и 43 из них были открыты лишь за последнее десятилетие.