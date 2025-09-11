Найдена уникальная ископаемая рептилия

Британские ученые описали череп рептилии возрастом 242 млн лет. Оказалось, что окаменелость принадлежит ранее неизвестному виду, получившему название Agriodontosaurus helsbypetrae. Он не имел зубов на небе и открытой височной области, которые команда ожидала увидеть у предков современных рептилий, однако обладал крупными треугольными зубами, с помощью которых прокалывал панцири насекомых. Открытие меняет представление об эволюции черепа рептилий. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Сегодня на Земле живет более 12 тысяч видов ящериц, змей и туатар — рептилий из Новой Зеландии. Эти животные, объединенные в группу лепидозавров, оказались самой успешной ветвью наземных позвоночных: их больше, чем птиц и млекопитающих вместе взятых. Однако до сих пор было неизвестно, как именно они стали такими разнообразными и приспособленными к изменениям окружающей среды. Всегда предполагалось, что первые лепидозавры должны были обладать признаками современных ящериц — зубами на небе, открытой височной областью и другими чертами.

Теперь британские ученые смогли проверить эту гипотезу. Они обнаружили окаменелый череп длиной всего 1,5 сантиметра в песчаниках Хелсби, Великобритания, и проанализировали его строение с помощью синхротронной компьютерной томографии. Так исследователи заметили, что новый вид, получивший название Agriodontosaurus helsbypetrae («свирепая зубастая ящерица со скалы Хелсби»), не имел зубов на небе и креплений для них. Но в его челюстях оказались крупные треугольные зубы, которыми животное, вероятно, прокалывало и разрезало панцири насекомых. По словам авторам, в этом он напоминал туатару, которая до сих пор использует похожий способ охоты.

Окаменелость датируется 242 миллионами лет назад — временем, предшествующим появлению динозавров. С тех пор лепидозавры эволюционировали в несколько этапов, и их первые представители выглядели совсем не так, как предполагали ученые.