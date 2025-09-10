Ученые выяснили, что может искривлять диск вокруг одной из самых ярких звезд

Астрономы выяснили, что искривление диска вокруг одной из самых ярких звезд на нашем небе — Фомальгаут — вызвано гравитационным влиянием пока не обнаруженной экзопланеты. Соответствующие исследования опубликованы в The Astrophysical Journal и The Astrophysical Journal Letters.

© NSF/AUI/NSF NRAO/B.Saxton

Фомальгаут, которая находится на расстоянии всего 25 световых лет от Земли, является молодой звездой, ее возраст оценивается в 440 миллионов лет. Ее окружает активный пояс обломков — диск из пыли и камней, образовавшийся в результате столкновения планетезималей. Именно в таких структурах рождаются планеты и их изучение помогает астрономам понять процесс планетообразования.

В результате открытия, которое ученые смогли сделать с помощью комплекса радиотелескопов ALMA, является то, что эксцентриситет диска Фомальгаута не постоянен. Он плавно уменьшается с увеличением расстояния от звезды, формируя отрицательный градиент эксцентриситета. Таким образом внутренние части диска более вытянуты, а внешние — более круговые. Кроме того его юго-восточная сторона оказалась на четыре астрономические единицы шире, чем северо-западная.

Объяснение этого, согласно моделированию, лежит в присутствии массивной планеты, вращающейся вокруг Фомальгаута. Астрономы считают, что существует два возможных сценария этого: либо планета массой с Нептун или Сатурн находится на расстоянии около 110 астрономических единиц от звезды, либо она располагается ближе — между 70 и 75 астрономическими единицами.

При этом пока проверить эту гипотезу и обнаружить саму планету невозможно, поскольку ее расчетная масса и расстояние находятся ниже порога чувствительности существующих в настоящее время инструментов.