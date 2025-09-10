Марсоход NASA приступил к исследованию древнейших пород на Марсе

Марсоход NASA Perseverance приступил к исследованию древнейших пород на Марсе — мегабрекчии в кратере Езеро.

© NASA

Мегабрекчии — крупные скопления горных пород. Как считают ученые, они появились в марсианском кратере Езеро после столкновений астероидов. При этом считается, что они могут быть связаны с крупным кратером Изида, который расположен рядом с Езеро — если исследование подтвердит эту теорию, ученые смогут воссоздать ключевые этапы в эволюции марсианской коры.

Согласно предварительным оценкам, породы в Езеро могут быть одними из старейших геологических формаций на Марсе, а их состав поможет ученым узнать, присутствовала ли вода в глубинных слоях марсианской коры. При этом, ранние исследования Perseverance уже показали, что в древности условия на Марсе были совершенно другими — на поверхности красной планеты находились озера и реки.

