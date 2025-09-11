Млекопитающих с радужным мехом оказалось больше, чем считалось

Больше дюжины видов млекопитающих отливают пурпурным и зеленым, словно драгоценные камни. Их мех иридесцентный, то есть его цвет меняется в зависимости от того, под каким углом смотреть на животное. Эффект, похожий на красочный отблеск нефтяной пленки на воде, оказался более распространенным среди млекопитающих, чем предполагали биологи.

Биолог Джессика Ли Добсон из Гентского университета изучала окраску млекопитающих по экспонатам Королевского музея Центральной Африки в Бельгии, когда заметила электрический синий отблеск на мехе тропической болотной крысы Otomys tropicalis.

«Я сразу же вернулась в офис, чтобы посмотреть, задокументировано ли это где-либо, потому что все, что я читала до этого, указывает, что иридесценция [у млекопитающих] встречается только у златокротов», — вспоминает Добсон.

Златокроты — это африканские роющие млекопитающие, более близкие к трубкозубам и слонам, чем к настоящим кротам, и свое название они получили из-за похожих на мишуру волосков.

Добсон проштудировала научную литературу и нашла случайные упоминания блестящего меха у других видов млекопитающих, датируемые аж 1890-ми годами. Исследуя этот вопрос дальше, она и ее коллеги изучили мех экспонатов млекопитающих, о которых появлялись неподтвержденные сообщения об иридесценции или которые были близкородственны таким видам. Они использовали оптический микроскоп, чтобы направлять свет на мех под разными углами, и анализировали длины волн — а следовательно, и цвета, — отраженных от волосков.

Результаты исследования вышли в Journal of the Royal Society Interface. Они показали, что златокроты не уникальны в своем мерцании. Еще 14 видов млекопитающих имеют иридесцентную шерсть, включая 10 грызунов и гигантскую выдровую землеройку Potamogale velox, полуводного хищника, который не относится ни к выдрам, ни к землеройкам. Шесть из этих видов ранее вообще не рассматривались в научной литературе как иридесцентные.

«Отрадно видеть такое подробное описание ранее недостаточно изученного — а то и вовсе не изученного — феномена», — похвалила коллег Бет Рейнке из Северо-восточного университета Иллинойса.

Рассматривая волосы иридесцентных животных под мощным микроскопом, исследователи обнаружили, что они необычно гладкие, каждый состоит из нескольких субпараллельных слоев, которые сильнее уплотнены по сравнению с мехом обычных млекопитающих.

«Каждый слой преломляет свет чуть по-разному и создает меняющиеся цвета», — объясняет Добсон.

Радужный блеск может быть побочным эффектом других адаптаций, связанных с волосяным покровом. Большинство этих млекопитающих — роющие или плавающие виды, и гладкая поверхность волос помогает им содержать мех в чистоте в грязной или влажной среде.

Однако возможно, иридесценция выполняет какую-то функцию, например, для визуальной коммуникации, как это происходит у многих птиц, допускает биолог. Полученные результаты открывают путь к изучению этой гипотезы.

Возможностей для этого может быть много. В 2024 году был описан новый вид землероек из Индонезии, со слегка блестящим мехом. По мнению Добсон, радужных млекопитающих может быть гораздо больше, просто не все еще распознаны: «Особенно если учесть, что существует около 2500 видов грызунов, а изучили мы лишь крошечную их часть».