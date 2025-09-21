Зачем средневековые ирландцы закапывали масло на торфяниках?

В Ирландии торфяные болота нередко скрывают древние секреты, и регулярно встречающиеся схроны болотного масла — одни из них. Портал Medievalists рассказал об этом явлении и объяснил, почему же древние ирландцы закапывали масло в торф.

Болотное масло представляет собой именно то, что и можно представить по названию — масло, обычно изготовленное из коровьего молока, специально зарытое в торфяном болоте. По мере веков субстанция трансформируется, приобретая похожую на воск текстуру и сильный аромат торфа. Высокая кислотность, низкий уровень кислорода и стабильно холодная температура создают природную охлаждающую систему, которая отлично сохраняет органический материал.

Но здесь стоит оговориться, что некоторые образцы болотного масла — на самом деле, никакое и не масло. Исследование, проведенное сотрудниками Бристольского университета, показало, что, хотя многие найденные образцы действительно были молочными продуктами, другие, скорее всего, были топленым салом — веществом, которое использовали в готовке, освещении и даже влагоизоляции.

Для контекста, в железном веке и средневековье масло было не просто продуктом питания. Оно считалось ценным товаром, который находил применение не только на кухне, но и в качестве косметики или валюты для бартера. Поэтому презервация и хранение масла были важными вопросами. Поскольку никаких холодильников тогда не существовало, закапывание масла в болото могло быть практическим решением для продления срока годности продукта, особенно в теплое время года.

По данным специалистов, многие найденные образцы болотного масла, датируемые железным веком и средневековьем, хранились в контейнерах из дерева, шкуры животных или керамики, и они часто запечатывались древесной корой. Тщательная упаковка намекает, что масло закапывали специально для долгого хранения, а не просто забывали о нем.

Хотя презервация — самое широко принятое объяснение болотного масла, существуют и другие интерпретации. Некоторые археологи и историки выдвигают теории, что они могли обладать ритуальной или религиозной ролью. Ирландцы, как и многие другие древние культуры, могли использовать еду как подношения духам или божествам в ходе сезонных или похоронных обрядов.

Но больше интригует другая теория. По мнению части исследователей, захоронение масла могло быть формой обработки пищи. Точно так же, как современные сыры или копчености получают новые оттенки вкусов со временем, масло, зарытое в торфе, могло приобрести вкусовые качества, ценные в той эпохе. По современным меркам, конечно, болотное масло было бы продуктом «на любителя».

Феномен болотного масла вновь привлек общественное внимание благодаря находкам, совершенным за прошедшее десятилетие. В графстве Мит дерновщик случайно нашел аж 10-килограммовый кусок. В Килдаре отыскали 35-килограммовую бочку болотного масла, датируемую 3 000 годами назад, а в графстве Оффали — 45-килограммовый фрагмент, чей возраст, по оценкам экспертов, превышает 5 000 лет.

При этом, несмотря на свой древний возраст, многие из этих образцов по-прежнему сохраняли сильный аромат масла. И хотя знаменитый ирландский шеф-повар Кевин Торнтон как-то раз действительно попробовал болотное масло на вкус, специалисты все-таки рекомендуют воздержаться от соблазна.