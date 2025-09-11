iPhone 17 Pro оказался мощнее дорогого ноутбука Apple

Первые результаты тестирования iPhone 17 Pro подтверждают значительный прирост вычислительной мощности нового процессора Apple A19 Pro, который оказался производительнее Apple M4 в MacBook Pro. Об этом сообщает MyDrivers.

© Apple

Так, в базе данных Geekbench появились результаты тестирования нового процессора, который набрал 3895 баллов в одноядерном и 9746 — в многоядерном режиме. Это на 13–14% выше, чем у предшественника iPhone 16 Pro с чипом A18 Pro. Более того, по одноядерной мощности A19 Pro превзошел даже процессор Apple M4 в MacBook Pro (3829 баллов), закрепив за собой статус самого быстрого мобильного CPU на рынке.

В сегменте Android-смартфонов новый чип также демонстрирует лидерство: A19 Pro опережает актуальный Snapdragon 8 Elite (около 3100 и 9800 баллов), однако ожидаемый Snapdragon 8 Elite Gen 5, релиз которого состоится в ближайшие месяцы, теоретически может выйти вперед — по предварительным тестам, предстоящий чип набирает свыше 4000 и 11 000 баллов.

Чип Apple A19 Pro изготовлен по 3-нм техпроцессу TSMC третьего поколения. Он оснащен шестиядерным CPU, шестиядерным GPU с динамическим кэшем второго поколения и 16-ядерным нейропроцессорным блоком. По данным Apple, новинка демонстрирует прирост производительности процессора на 20% и графики на 50% по сравнению с iPhone 15 Pro.