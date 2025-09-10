«Значительно мощнее»: ученые обнаружили редкую черную дыру

Группа астрономов обнаружила во Вселенной уникальный гамма-всплеск (ГВ), не похожий на предыдущие, сообщает Phys.org.

Гамма-всплески за пределами Млечного Пути повторялись несколько раз в сутки. Это явление, зафиксированное 2 июля, длилось около суток, что необычно для ГВ, продолжающихся миллисекунды-минуты.

Доктор Антонио Мартин-Каррильо из Университета Кордовы и его коллеги опубликовали результаты в The Astrophysical Journal Letters. Событие, названное GRB 250702B, наблюдалось с помощью очень большого телескопа ESO.

Мартин-Каррильо отметил, что ГВ не похож на предыдущие, так как он повторялся и имел периодичность, что необычно для катастрофических событий. Для объяснения явления предлагаются две гипотезы: необычный тип гибели массивной звезды под воздействием промежуточной черной дыры или приливное разрушение звезды черной дырой.

NASA's Fermi и Einstein Probe первыми зафиксировали сигнал, а ESO с помощью VLT определила точное местоположение взрыва, который оказался за пределами Млечного Пути, что подтвердило данные «Хаббла».

Команда продолжает собирать данные, чтобы определить расстояние до источника и его истинную энергию, что поможет улучшить физическое моделирование. Это исследование делает значительный шаг в изучении необычных объектов Вселенной.