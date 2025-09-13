«Огненные шары» над городами: откуда они берутся и опасны ли они

Жители разных стран и городов регулярно сообщают о появлении в небе ярких вспышек, которые напоминают падающие звезды, но заметно отличаются по масштабу. Эти явления называют «огненными шарами». Они производят сильное впечатление: некоторые очевидцы утверждают, что ночь на мгновение становится яркой как день, а в отдельных случаях сопровождаются громкими звуками и вибрацией. Откуда берутся такие вспышки, чем они отличаются от других космических объектов и представляют ли они реальную опасность для Земли? «Рамблер» подробно разобрался в этой теме.

Что такое «огненный шар»?

В астрономии «огненными шарами» (или болидами) называют очень яркие метеоры. На небе их видно значительно ярче планеты Венеры — одного из самых заметных объектов ночного неба.

Обычно метеоры — это мелкие космические частицы размером с песчинку или гальку, которые полностью сгорают в верхних слоях атмосферы, оставляя лишь короткую световую полоску. Но если тело крупнее, его яркость многократно возрастает, и тогда как раз и возникает эффект «огненного шара». Большинство таких объектов — это обломки астероидов или комет, попавшие в атмосферу Земли. Их размеры могут достигать нескольких метров в поперечнике.

При входе в атмосферу тела сталкиваются с частицами воздуха на огромной скорости, которая обычно превышает 20 километров в секунду. Это вызывает резкое нагревание, плавление и испарение вещества, а также образование плазмы вокруг объекта, что и создает яркое свечение. Иногда огненный шар сопровождается «шлейфом» из светящихся газов и мелких обломков, который сохраняется на небе несколько минут.

Почему они такие яркие?

Обычная «падающая звезда» заметна лишь мгновение. Огненные шары отличаются масштабностью: их светимость может быть настолько высокой, что вспышку видно за сотни километров. Все дело в колоссальной энергии, которую несут космические тела. Даже небольшой камень весом несколько килограммов, входя в атмосферу на скорости в десятки километров в секунду, выделяет столько же энергии, сколько взрыв крупной авиабомбы.

Эта энергия превращается в свет, тепло и ударные волны. Поэтому огненные шары могут не только ослепительно освещать небо, но и вызывать звуковые эффекты: хлопки, гул, вибрации. Нередко очевидцы рассказывают о дрожи стекол или даже легких толчках в земле. Самый известный пример — Челябинский метеорит 2013 года: он вошел в атмосферу со скоростью около 19 километров в секунду и взорвался на высоте примерно 30 километров. Взрывная волна повредила более 7000 зданий, а ранено было около 1600 человек, говорится в ESA.

Исторические объяснения

Огненные шары описывались в источниках на протяжении тысячелетий. В древнекитайских хрониках встречаются упоминания о «небесных огнях», которые сопровождались громовыми звуками и иногда падали на землю, превращаясь в камни. В Европе Средневековья подобные явления считались божественными знамениями: хронисты писали, что они предвещают войны или бедствия.

С XVIII века, с развитием газет и журналов, сообщения об огненных шарах стали массово появляться в печати. Но вплоть до XX века наука не имела единого объяснения их природы. Только развитие астрономии и метеоритики позволило установить: это не мистические явления, а естественный результат столкновения Земли с космическими обломками.

Опасны ли «огненные шары» для Земли?

Как правило, огненные шары не несут серьезной угрозы. Большая часть космических тел сгорает в атмосфере, не долетая до поверхности Земли. Однако иногда крупные фрагменты выживают и падают в виде метеоритов. И порой последствия бывают разрушительными.

Помимо Челябинского события, в истории известен Тунгусский взрыв 1908 года, когда в атмосфере взорвался объект диаметром около 50 метров. Взрыв сравним с мощностью нескольких тысяч атомных бомб, уничтожив лесной массив площадью более 2000 квадратных километров. К счастью, взрыв произошел в малонаселенном районе Сибири, но если бы это случилось над крупным городом, последствия могли быть катастрофическими.

Современные исследования и наблюдения

Сегодня изучение огненных шаров стало частью международных программ по планетарной защите. NASA, Европейское космическое агентство (ESA) и многие национальные астрономические общества создают базы данных огненных шаров, чтобы изучать их природу, и придумывают стратегии по спасению Земли от астероидов, пишет Space Generation Advisory Council.

Сети автоматических камер, установленных в разных странах, фиксируют все яркие метеоры и позволяют вычислить траекторию их полета. По этим данным можно предсказать, где на Земле упадут обломки. Это помогает оперативно находить метеориты и исследовать их.

Кроме профессиональных астрономов, к наблюдениям активно подключаются любители. Современные технологии позволяют людям снимать огненные шары на камеры телефонов и отправлять данные в специальные приложения. Такой «народный мониторинг» помогает ученым собирать больше информации и создавать точные карты явлений.

Почему мы будем видеть их все чаще?

Астрономы отмечают, что количество сообщений об огненных шарах растет год от года. Это связано не только с естественными процессами, но и с тем, что у людей появилась техника для фиксации явлений. Камеры наружного наблюдения, видеорегистраторы и даже смартфоны позволяют запечатлеть этот феномен.

Кроме того, международные проекты, такие как NASA Planetary Defense и ESA Space Safety, активно работают над каталогизацией околоземных объектов. Эти программы не только фиксируют огненные шары, но и отслеживают астероиды, которые потенциально могут приблизиться к Земле. Таким образом, наблюдение за «небесными огнями» становится важным элементом глобальной системы безопасности человечества.

